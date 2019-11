Tot 30 maanden cel voor Tomorrowland-dealers BJS/BLG

08 november 2019

13u11 2 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag achttien personen veroordeeld voor de handel en/of het bezit van verdovende middelen op het dancefestival Tomorrowland in Boom. Er werden celstraffen van twaalf maanden met uitstel tot dertig maanden effectief uitgesproken, alsook boetes van 8.000 euro met uitstel tot 16.000 euro effectief.

De achttien beklaagden waren vorige maand op de eerste themazitting met Tomorrowland-dealers verschenen. Het ging om Britten, Nederlanders, een Duitser, een Spanjaard, een Australiër en Italianen, allen tussen 18 en 46 jaar.

Oscar D. (21) uit Maastricht werd op het festival betrapt toen hij vier xtc-pillen aan een jonge vrouw gaf. Hij had zelf nog 11 xtc-pillen op zak, alsook 0,4 gram MDMA, 1 gram cocaïne, 5 centiliter GHB en 155 euro. De student verklaarde dat hij haar de pillen gegeven had als vriendendienst. De twintiger werd veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 8.000 euro.

De Spanjaard Perez A.C. (46) kreeg twaalf maanden cel en 8.000 euro boete, beide met uitstel, voor het bezit van twee XTC-pillen. De spoorwerker en vader van twee kinderen was voor het eerst op Tomorrowland en wilde eens iets nieuw proberen.

8.000 euro boete

De Nederlander Mirko R. werd op de camping betrapt. Hij had 40 xtc-pillen, 14,26 gram MDMA, 6,4 gram cocaïne en 1.250 euro op zak. In zijn auto werden nog 18 xtc-pillen en 4 gram coke aangetroffen. Hij was met een vijftiental vrienden naar Tomorrowland gegaan en hield de drugs bij die ze samen gekocht hadden. De rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar cel met uitstel en een effectieve boete van 8.000 euro.

Van de achttien beklaagden waren er vier in persoon aanwezig geweest en werden er twee vertegenwoordigd door hun advocaat. Zij kregen celstraffen met uitstel opgelegd. De twaalf die verstek lieten gaan, werden veroordeeld tot effectieve celstraffen en boetes. Onder hen ook drie beklaagden die vervolgd werden voor oplichting. De drugs die ze bij hadden en wilden verkopen, bleken nep te zijn.

Op 15 november en op 13 december volgen de twee andere themazittingen. Op alle zittingen samen staan 55 beklaagden terecht.