Tot 30 maanden cel voor afpersers: "Ze zeiden dat ze tot de Chinese maffia behoorden"

27 maart 2020

10u50 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een vrouw uit Hongarije veroordeeld tot dertig maanden cel. Ze had een incassobureau ingehuurd om 37.000 euro op te eisen van een medewerkster van een Antwerpse expeditiefirma. Twee “incasseurs” hadden het slachtoffer wijs gemaakt dat zij van de Chinese maffia waren en dat de vrouw maar beter kon betalen.

Het slachtoffer deed in september 2018 aangifte van belaging en afpersing. Alles was volgens haar begonnen met een zakelijk geschil tussen haar expeditiefirma en de firma van beklaagde Liyun Z. (38), die vanuit het Hongaarse Boedapest opereert. De Antwerpse douane had een lading schoenen van haar firma geblokkeerd, waardoor ze plots 37.000 euro aan waarborgen moest betalen.

Liyun Z. had haar op 27 juni 2018 een mail gestuurd met de boodschap: “The time is ripe, I will find you any time”. Op 4 september 2018 stuurde ze opnieuw berichten dat ze iemand ging sturen om die 37.000 euro te krijgen.

Chinese maffia

Het slachtoffer ontving daarna geregeld anonieme oproepen. Een man zei alles te weten over haar dagelijkse routines en wilde met haar afspreken. Hij en zijn kompaan beweerden dat ze van de Chinese maffia waren. Ze waren ingehuurd door Liyun Z. en eisten 27.612 euro. Ze toonden foto’s en filmpjes van het slachtoffer en hadden ook haar bankkaart.

De vrouw betaalde het bedrag op de firmarekening van Liyun Z. Later kreeg ze van een van de mannen een chatbericht met de vraag om nog 5.000 euro extra te betalen, maar daar ging ze niet op in. Ze verwittigde de politie en die kon de twee afpersers identificeren als Yusupu A. (38) en Kadeer R. (22). De vrouw ontving daarna nog een sms van Yusupu A. met de boodschap dat ze “best van de wereld kon verdwijnen” en dat ze hen “onderschat” had.

Liyun Z. ontkende de feiten, maar Yusupu A. en Kadeer R. gaven toe dat ze door haar waren ingehuurd. Ze hadden de impact van hun daden op het slachtoffer niet beseft. De rechtbank veroordeelde beide mannen tot twee jaar cel. Voor Yusupu A. is de celstraf effectief, voor Kadeer R. voor de helft met uitstel.