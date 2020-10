Tot 3 jaar cel en 10 jaar stadionverbod voor geweldplegers bij match Antwerp-Eupen in 2016 Jasper van der Schoot

02 oktober 2020

11u21 8 Antwerpen Het parket heeft vanochtend tot 3 jaar gevangenisstraf, 300 euro boete en 10 jaar gerechtelijk stadionverbod gevorderd voor Patrick J., de persoon die tijdens de Het parket heeft vanochtend tot 3 jaar gevangenisstraf, 300 euro boete en 10 jaar gerechtelijk stadionverbod gevorderd voor Patrick J., de persoon die tijdens de rellen na de voetbalmatch Antwerp-Eupen in april 2016 het felst tekeerging. Samen met hem stonden vandaag nog 41 anderen terecht voor geweldpleging tegen de politie, vernieling van stadseigendom en bendevorming. Voor de meesten van hen vordert het parket straffen tot 1 jaar cel en 5 jaar stadionverbod.

De feiten dateren van 30 april 2016. Toen speelde FC Antwerp 0 - 0 gelijk tegen Eupen in het Bosuilstadion, wat hen belette om door te stoten naar de eerste klasse van de competitie. Na de wedstrijd bestormden de gefrustreerde Antwerp-supporters dan ook het veld richting het publieksvak van de tegenstanders. Het kwam tot een flinke schermutseling in het stadion, waardoor de politie besloot om het waterkanon in te zetten om de vechtjassen tot bedaren te brengen.

Boompjes werden uitgerukt en naar de politie gegooid

Toen bleek dat de hooligans hun frustraties niet in het stadion konden botvieren, probeerden ze dat maar daarbuiten, en wel op de aanwezige ordetroepen. Verschillende troepen supporters bekogelden de politie met verkeersborden, kasseien, dranghekken en zelfs uitgerukte sierboompjes. Een politiecombi, die niet eens deel uitmaakte van de ordetroepen bij het stadion, werd met Bengaals vuur in brand gestoken en ging compleet in vlammen op.

De politie had buiten het stadion als voorzorgsmaatregel een barricade van politievoertuigen en zogeheten ‘Spaanse ruiters’, een soort hekwerken met prikkeldraad die bijvoorbeeld ook in WO I gebruikt werden, opgezet. Die barricade diende om de aftocht van de bussen van de Eupen-supporters te beschermen tegen het voorziene geweld van de hooligans.

Bij die barricade, en later ook ter hoogte van de rotonde bij de Jan Welterslaan, liep het die avond behoorlijk uit de hand. Volgens de procureur werd alles dat niet te zwaar of te groot was door de geweldplegers als projectiel gebruikt.

Miljoen euro schade

De situatie kalmeerde nadat de spelersbus van Eupen vertrokken was. In totaal liepen zo’n 23 politievoertuigen schade op en raakten 15 agenten gewond, waaronder de chauffeur van een van de sproeiwagens met waterkanon. De totale schade, waaronder ook die aan de huizen van de buurtbewoners, werd geschat op ongeveer 1 miljoen euro.

De stad zelf claimt bijna 145.000 euro aan schade te hebben geleden, hoofdzakelijk door de beschadigingen aan de politiecombi’s. 42 hooligans verschenen vandaag voor de rechter. De stad Antwerpen, de politie, de brandweer Zone Antwerpen en een aantal buurtbewoners stellen zichzelf burgerlijke partij en eisen een schadevergoeding.

“Voetbalmatch hoort ontspannend te zijn

De procureur benoemde het geweld als onaanvaardbaar. “Dit soort geweld kan niet door de beugel”, klonk het in de rechtszaal. “Een voetbalwedstrijd dient ontspannend en recreatief te zijn en supportersgeweld moet dus ook streng bestraft worden.” Volgens de procureur was het ook niet de eerste keer dat de Antwerp-supporters zich zo misdroegen en moest er dus een krachtig signaal worden uitgestuurd.

De feiten worden beschreven als gewapende weerspannigheid tegen de politie en vernieling van openbare onroerende goederen. Bendevorming en aanzetten tot geweldpleging worden als verzwarende omstandigheden bekeken.

Het stadsbestuur betaalde al 7.800 euro uit het Schadefonds om buurtbewoners te vergoeden voor geleden schade. Verder is er ongeveer 4.000 euro betaald voor de vervanging van verkeersborden en bestratingswerken. De uitgebrande combi kostte ongeveer 70.000 euro.

De zittingen zullen worden verdergezet op 9 en 16 oktober.