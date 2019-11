Topchef Frédéric Chabbert van Dôme schittert in online docuserie Meet The Chef ADA

05 november 2019

10u34 0 Antwerpen Topchef Frédéric Chabbert van het restaurant Dôme is vanaf vandaag in de wekelijkse online docuserie “Meet The Chef”, te zien op YouTube. De serie is een initiatief van Lightspeed, leverancier van kassasystemen voor retailers en horecaondernemers. Met het initiatief wil Lightspeed het harde werk en vakmanschap van de restauranthouders in de kijker zetten en zo ondernemerschap stimuleren.

“Meet The Chef” werd vorig jaar voor het eerst in Nederland gelanceerd. Toen lag de focus uitsluitend op Nederlandse sterrenkoks. Voor het tweede seizoen trok het initiatief over de grens om zich te richten op Belgische topchefs. De serie focust op de unieke weg en eigenschappen die ervoor hebben gezorgd dat de chefs de top konden bereiken. Het resultaat werd maandag in première voorgesteld op een exclusief evenement voor de topchefs en hun entourage, enkele uren voor de prijsuitreiking van de prestigieuze gastronomiegids Gault&Millau.

“Ik ben blij en trots om deel uit te maken van dit mooie initiatief van Lightspeed. Met de serie wordt aandacht geschonken aan het harde werk dat restauranthouders in hun passie steken en wordt ons werk vanaf een andere kant belicht. Een sterrenrestaurant uitbaten gaat immers over veel meer dan ‘gewoon lekker eten’. Het is knap dat Meet The Chef in een paar minuten de geest van de chef-kok weet te vangen. Ik hoop dat met deze serie ook andere mensen geïnspireerd worden om de stap te wagen naar een eigen restaurant”, vertelt Frédéric Chabbert, topchef van Dôme

De serie heeft als doel om de unieke verhalen achter de Belgische horecatop op een visueel krachtige manier te vertellen en de passie achter het vakmanschap te tonen. Op die manier wil Lightspeed ondernemerschap binnen de horecawereld ondersteunen en stimuleren.