Topadvocaat treft schikking

over klacht schending beroepsgeheim Patrick Lefelon

15 september 2020

19u57 0 Antwerpen De Antwerpse topadvocaat Kris Luyckx heeft een schikking getroffen in een onderzoek tegen hem naar heling en schending van zijn beroepsgeheim. Hij zou de familie van een homejacker hebben getipt over een verborgen wapen. Door die schikking met het openbaar ministerie komt er geen proces tegen Luyckx.

Het onderzoek tegen de Antwerpse strafpleiter Kris Luyckx (49) kwam in februari breed in de media, hoewel het ging over feiten die van juni 2017 dateerden. Tijdens huiszoekingen bij een gearresteerde homejacker hadden speurders een verborgen wapen niet gevonden. Luyckx zou de moeder van de verdachte daarover hebben ingelicht en de raad hebben gegeven het wapen te verstoppen. De speurders roken onraad toen de moeder het voorval aan de telefoon vertelde. Zij stond onder tap.

Advocaat Kris Luyckx is onder meer bekend als raadsman van voetbalmakelaar oetbalmakelaar Dejan Velkovic, uroloog Bo Coolsaet en van een slachtoffer van de Reuzegom-studentenclub. Hij zetelt soms als plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep in Antwerpen. Daarom werd het onderzoek gevoerd door het Brusselse parket-generaal, onder toezicht van het Hof van Cassatie.

Advocaat Patrick Hofströssler, de raadsman van Kris Luyckx, bevestigt dat er een minnelijke schikking is getroffen met het parket-generaal. Het akkoord waarvan de inhoud vertrouwelijk is, is goedgekeurd door Cassatie.

Patrick Hofströssler: “Tijdens het onderzoek is er nooit bewijs geleverd dat Kris Luyckx een misdrijf zou hebben gepleegd. Hij is ervan overtuigd dat als hij al zou zijn vervolgd, de strafrechter hem zou hebben vrijgesproken. Het onderzoek sleepte al drie jaar aan. Als advocaat wilde hij zijn aandacht en energie volledig kunnen besteden aan het verdedigen van zijn cliënten en niet aan het afslaan van persoonlijke aanvallen. Al zeker niet wanneer het proces in de media zou gevoerd worden zoals bleek toen de zaak in februari 2020 plots uitlekte.

Vandaar dat Kris Luyckx deze zomer het schikkingsvoorstel van het Brusselse parket-generaal heeft aanvaard, zonder enige schuldbekentenis. Het dossier is daarmee afgesloten.”

Kris Luyckx kan ook verder zetelen als plaatsvervangend raadsheer bij het hof van beroep in Antwerpen. Hij is immers niet veroordeeld.