Topadvocaat Pol Vandemeulebroucke moet voor correctionele rechter verschijnen in drugsdossier Patrick Lefelon

05 november 2019

18u08 2 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft zestien verdachten in een drugsdossier naar de correctionele rechtbank verwezen. Onder hen ook topadvocaat Pol Vandemeulebroucke. die verdacht wordt van schending van zijn beroepsgeheim. “Ik heb niet eens inzage gehad in het drugsdossier”, verdedigt Vandemeulebroucke zich.

Een vijftienkoppige bende met Fakher ‘Alex’ El K. en enkele Albanezen wordt ervan verdacht 1,5 ton cocaïne te hebben binnengesmokkeld via de haven van Antwerpen. Een aantal andere cocaïnetransporten mislukte.

Advocaat Pol Vandemeulebroucke raakte toevallig betrokken bij de zaak toen een lading cocaïne zoek raakte. De Albanezen vermoedden dat een zware jongen, waarvan Pol Vandemeulebroucke advocaat was, er met de drugs vandoor was. Zij dreigden met represailles tegen de man en/of zijn familie.

Pol Vandemeulebroucke: “Ik heb mijn cliënt gesproken over het mogelijke gevaar dat hij liep. Mijn cliënt gaf mij opdracht om de zaak te onderzoeken. Met één telefoon naar het parket kwam ik via via te weten dat de verdwenen lading cocaïne door de politie in beslag was genomen. Goed voor mijn cliënt. Dan hoefde hij zich geen zorgen meer te maken. Moet u mij eens uitleggen waar ik mijn beroepsgeheim heb geschonden?”

Pol Vandemeulebroucke is bij het grote publiek vooral bekend als de advocaat van Danny Vanhamel voor de ontvoering van Anthony De Clerck.

Voor Vandemeulebroucke doet deze zaak heel erg denken aan de rechtszaak tegen hem en zijn medewerker in 2012. Het Gentse parket vervolgde hem toen wegens “schending van het inzagerecht.” Zij werden allebei vrijgesproken. Zijn ex-medewerker is ondertussen rechter geworden.