Tomorrowland-dealer (28) uit Australië riskeert 38 maanden cel BJS

20 augustus 2019

16u54 0 Antwerpen Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is dinsdag een 28-jarige Australiër verschenen. Dario B. riskeert 38 maanden cel en 24.000 euro boete omdat hij deze zomer op Tomorrowland werd betrapt op dealen. Zijn koopwaar had de twintiger in zijn tent verstopt.

Dario B. zit al een maand opgesloten in de Antwerpse Begijnenstraat, nadat hij tijdens het tweede festivalweekend van Tomorrowland op heterdaad was betrapt. De verdachte was op op 25 juli op de camping druk in de weer met zijn gsm, toen de politie hem in de gaten kreeg. De politiemensen volgden de twintiger en zagen hoe hij aan een festivalganger een zakje overmaakte en er geld voor kreeg. Achteraf bleek het om 5 xtc-pillen te gaan.

Dario B. werd staande gehouden en was in het bezit van 50 euro. In zijn tent werden verschillende drugs aangetroffen: 26 xtc-pillen, 13 dosissen lsd, 48 gram ketamine, 17 gram cocaïne en 27 gram hasj. De politie vond ook een geldsom van ruim 9.000 euro. Dario B. gaf toe dat het de opbrengsten van drugsverkoop betroffen. Hij zei er meteen bij dat hij tijdens het eerste festivalweekend van Tomorrowland ook had gedeald.

De verdediging pleitte voor een straf met uitstel. “In de hoop snel geld te verdienen, heeft mijn cliënt de domme beslissing genomen om op Tomorrowland drugs te gaan dealen. Daar heeft hij nu veel spijt van”, zei de advocaat van Dario B.

“Mijn cliënt is kok en heeft de afgelopen twee jaar de wereld rondgereisd om culinaire inspiratie op te doen”, ging de advocaat verder. “Hij zou zijn reis uiteindelijk in Amsterdam afsluiten, waar hij werk had geregeld in een restaurant. Maar die plannen werden gedwarsboomd. In Peru vergat hij een stempel op zijn paspoort te laten zetten, met als gevolg dat hij Nederland niet binnen mocht. Hij moest eerst naar Australië vliegen om dan vandaar naar Europa te komen. De hele operatie heeft handenvol geld gekost.”

Vonnis op 29 augustus.