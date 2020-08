Tom Van Grieken en Vlaams Belang hebben klacht van Antwerpse moskeeën aan hun been: “Tweet zet aan tot discriminatie en haat” ADA

11 augustus 2020

16u40 10 Antwerpen De Antwerpse moskeeën zullen een klacht indienen tegen het Vlaams Belang en zijn voorzitter Tom Van Grieken wegens het aanzetten tot discriminatie en haat. Van Grieken zette een filmpje op Twitter waarop een lange rij wachtende moslims te zien is tijdens het Offerfeest. In zijn tweet wijst hij hen aan als schuldige voor het verspreiden van het coronavirus in de provincie Antwerpen.

Op 31 juli, de dag van het Offerfeest, stuurt Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken een filmpje de wereld in via Twitter waarop een wachtende rij mensen te zien is aan moskeeën. “ONGELOOFLIJK: Vandaag aan de moskeeën in Antwerpen-Noord. Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt. #Offerfeest”, schrijft hij er bij. De Al Aqsa Moskee en Cultureel Centrum Moskee Omar spreken van aanzetten tot discriminatie en het aanzetten tot haat en zullen klacht indienen.

Momentopname

“Doordat er aan de ingang en in de moskee zelf veiligheidsmaatregelen van kracht zijn, zoals het ontsmetten van de handen, werd het op een bepaald moment steeds drukker in de straat, waarna de politie langskwam om de afstand in de publieke ruimte te handhaven”, staat te lezen op de facebookpagina van Afghaans Jongeren Centrum Antwerpen. “De politie stelde geen inbreuken op de veiligheidsmaatregelen vast en nam ook in de moskee akte van een vlekkeloze organisatie. Van een momentopname voor de komst van de politie werd echter een video gemaakt en gepubliceerd door de heer Tom Van Grieken en zijn partij het Vlaams Belang.”

De Al Aqsa Moskee en het aanpalende Cultureel Centrum Moskee Omar - die op het moment van de feiten gesloten was - dienen hierop een klacht in tegen Tom Van Grieken en het Vlaams Belang. “Het geplaatste bericht bevat een misleidende titel, aangezien hier gegeneraliseerd wordt en er tevens onterecht wordt aangegeven dat de provincie Antwerpen gestraft wordt door de moskeegangers op de dag van het offerfeest. Dit zijn zware beschuldigingen die tevens aanzetten tot haat en discriminatie.”

😡 ONGELOOFLIJK: Vandaag aan de moskeeën in Antwerpen-Noord.

➡️ Dit is de echte reden waarom héél de provincie Antwerpen gestraft wordt. #Offerfeest pic.twitter.com/WLFRiHcxau Tom Van Grieken(@ tomvangrieken) link