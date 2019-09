Tom Meeuws (sp.a) wil werklozen omscholen tot bouwvakkers voor Oosterweelwerken HAA/JAA

11 september 2019

10u26

Bron: Belga 16 Antwerpen De Antwerpse schepen van Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) wil werklozen uit Antwerpen beter begeleiden naar werk, zodat ze bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan bij de werken aan de Oosterweelverbinding.

"Ik vergeef het mezelf nooit als we er niet alles aan doen om ons eigen werkvolk daar te werk te stellen", verklaarde Meeuws in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Hij benadrukt dat zijn voorstel iets helemaal anders is dan verplichte gemeenschapsdienst voor werklozen.

In Antwerpen leven 57.000 mensen tot 60 jaar in een gezin waar niemand werkt. Volgens Meeuws moeten die werklozen in samenwerking met de stad op maat worden begeleid naar werk, zegt hij in het weekblad Knack. Op Radio 1 voegde de schepen daar het concrete voorbeeld van de Oosterweelwerken aan toe. Daarvoor zijn 2.100 bouwvakkers nodig. "We gaan die toch niet alleen uit het buitenland halen?", luidt het.



Meeuws benadrukt dat er een groot verschil is met de plannen voor de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen, die momenteel op tafel liggen bij de Vlaamse onderhandelaars van N-VA, CD&V en Open Vld. "Ik gruw daarvan", klinkt het fors. "Dat is een totalitaire maatregel uit het Sovjet-Unie-tijdperk".

In zijn voorstel is geen sprake van een verplichting, wordt er een contract afgesloten en is sprake van wederkerigheid met een deftig sociaal statuut.