Tom Meeuws (sp.a): “Bedoeling om deze zomer derde schepen aan te duiden” Een aantal sp.a-verkozenen weigerde na de gemeenteraadsverkiezingen om het schepenambt op te nemen BJS

11 juni 2019

17u34 0 Antwerpen De Antwerpse sp.a wil nog deze zomer een derde schepen aanduiden. Dat zegt lokaal voorzitter en schepen Tom Meeuws, die de functie er nu tijdelijk bijneemt. Na de gemeenteraadsverkiezingen weigerde een aantal verkozenen om het schepenambt op te nemen omdat ze tégen het bestuursakkoord hadden gestemd.

Dat Tom Meeuws en Jinnih Beels schepen zouden worden, was snel beslist. Maar over de invulling van de derde schepenpost raakte de zeskoppige sp.a-gemeenteraadsfractie niet uit. Verkozenen Güler Turan, Karim Bachar en Hicham El Mzairh vonden het opnemen van een schepenambt een brug te ver omdat ze allemaal tégen het bestuursakkoord gestemd. Yasmine Kherbache kan de job ook niet uitvoeren. Zij is verkozen in de Kamer en mag, volgens de partijregels, een schepenambt niet combineren met parlementair werk. Tom Meeuws kreeg de bevoegdheid van voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (ex-OCMW) er dan maar tijdelijk bij.

Volgens Meeuws, die ook Antwerps sp.a-voorzitter is, is het de bedoeling om nog deze zomer een derde schepen aan te duiden. “Ik ga hierover met de leden van de fractie rond de tafel zitten. Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kunnen we de kwestie in alle rust bespreken.”

Bij het aanduiden van de derde schepenpost - die halfweg de bestuursperiode alweer aan Open VLD moet worden doorgegeven - liggen verschillende opties voor. Yasmine Kherbache zou haar zitje in de gemeenteraad kunnen afstaan, wat de weg vrijmaakt voor eerste opvolger Tatjana Scheck. Mogelijk kiest sp.a ervoor voor om de ervaren Kherbache in de gemeenteraad te behouden. En dan moet Scheck erop rekenen dat Güler Turan, Karim Bachar of Hicham El Mzairh hun Antwerps zitje afgeven. Tenzij een van hen natuurlijk zelf schepen wil worden, ondanks hun kritische houding tegenover een socialistische deelname aan het stadsbestuur.

Het was Johan Klaps, fractieleider voor de N-VA in de Antwerpse gemeenteraad, die de kwestie van het derde schepenambt dit weekend opnieuw ter sprake bracht. Hij pikte het niet dat Jinnih Beels in De Zevende Dag had herhaald dat ze kandidaat-burgemeester is, als Bart De Wever daadwerkelijk minister-president wordt. “Jinnih Beels zou zich beter bezighouden met de invulling van dat derde schepenambt. En de blik ook gefocust houden op haar huidige bevoegdheden”, aldus Klaps.