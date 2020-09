Toekomstige advocaten studeren af in Justitiepaleis Annelin Marien

11u14 0 Antwerpen Donderdagavond vond de plechtige proclamatie van de Faculteit Rechten plaats. Normaal niet zo'n bijzonder nieuws, al ware het niet dat die dit jaar in het Justitiepaleis plaatsvond in plaats van in een grote aula van de UAntwerpen. Zo beleefden toekomstige juristen en advocaten toch nog een mooie avond ondanks hun ongewoon afstudeerjaar.

Artuur Keukeleire was een van de studenten die gisteren plechtig is afgestudeerd aan de Faculteit Rechten van de UAntwerpen. Hij is uiteraard tevreden dat de proclamatie toch fysiek is kunnen doorgaan. “Eerst waren ze van plan om de plechtigheid via een livestream uit te zenden, maar dat zou toch wel een domper zijn geweest op de feestvreugde", aldus Artuur. “Nu was de locatie zelfs beter dan waar we normaal proclamatie zouden hebben, in een grote aula van de UAntwerpen. Gisteren waren dan wel enkel studenten en professoren welkom, maar er was wel nog een livestream voor ouders en familie.”

“Dit blijft sowieso een moment in mijn leven om te koesteren, ondanks ons ongewone laatste jaar”, vertelt Artuur. “Alleen jammer dat er geen receptie kon plaatsvinden, maar nadien zijn de afgestudeerden dan toch vrij snel de stad ingetrokken om iets te gaan drinken!”