Toch nog een olympische zomer op het Kiel: tentoonstelling en ‘Walk of Fame’ vertellen verhaal van de Antwerpse Spelen in 1920 Philippe Truyts

25 juni 2020

17u14 1 Antwerpen Het geplande feestjaar voor 100 jaar Olympische Spelen in Antwerpen viel door het coronavirus in duigen. Maar het district Antwerpen zorgt toch voor een troostprijs die een omweg waard is, om het in Guide Michelin-termen te zeggen. Er is nu een openluchtexpo op grote doeken aan het Olympisch Stadion op het Kiel. En je kunt de benen strekken op een ‘Walk of Fame’ langs beschilderde nutskasten.

Dat Antwerpen in 1920 gaststad was voor de Spelen, blijft een half mirakel. Ons land was niets minder dan een slagveld in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). De korte voorbereidingstijd en geldgebrek wogen op de organisatie. België won wel 14 gouden medailles, een prestatie die nooit meer zou benaderd worden. Daar was onder meer de olympische voetbaltitel bij.

Van slagveld tot sportveld

Aan de hekken rond de parking van het Olympisch Stadion – waar Beerschot al meer dan een eeuw thuis is – doet de expo ‘Van slagveld tot sportveld’ het hele verhaal uit de doeken. Letterlijk, want een veertigtal doeken serveren je anekdotes en prachtige foto’s. De toegangspoort van het stadion zag er schitterend uit, maar was gemaakt uit papier-maché.

In de Kielse straten kregen dertien nutskasten een olympisch kleedje. Goed voor een wandeling van bijna 5 kilometer. Je ziet niet enkel foto’s. “Als je de bijhorende QR-code op de kast scant, krijg je naast het antwoord op de vragen ook het hele verhaal, bijvoorbeeld over de lengte van de marathon”, zegt districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA). Je komt ook te weten bij welke clubs je een bepaalde sport kunt beoefenen.

Parade in 2021?

Zonder het coronavirus had er op 18 april een parade moeten zijn op het Kiel. Cordy: “We gaan nog bekijken of we die optocht in 2021 kunnen organiseren, als de Spelen in Tokio plaatsvinden. Een datum hebben we nog niet.”

Het district werkte voor de expo en de wandeling samen met het Vredescentrum, Sportimonium en Sporting A.