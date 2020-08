Toch iets eten of drinken in Antwerpen-Centraal? Voortaan kan dat in mondmaskervrije zone: “Maximaal twaalf personen en registeren is verplicht” ADA

03 augustus 2020

11u42 0 Antwerpen Onder de grote koepel, ergens halverwege in het Centraal Station van Antwerpen, vinden pendelaars een speciale eet- en drinkzone waar je je mondmasker mag afdoen als je je koffie of smosje wil nuttigen. Er staan drie tafeltjes, met de nodige ontsmettingsmiddelen, er mag maximaal 12 man tegelijkertijd binnen en registreren is verplicht.

Het was op vraag van de handelaars in het Centraal Station dat de NMBS met dit initiatief op de proppen is gekomen. Mondmaskers zijn al langer verplicht in het station en dus moesten pendelaars hun koffie die ze er kochten buiten de muren van Antwerpen-Centraal drinken. Maar nu ook buiten een mondmasker dragen verplicht is, konden de pendelaars nergens meer heen en dat voelen de handelaars in hun portemonnee.

“Naast andere tegemoetkomingen, zoals het verlagen van de kosten voor de handelaars, wilden we met deze afgebakende zone de handelaars extra ondersteunen. Dankzij deze eet- en drinkzone kunnen reizigers toch ergens terecht om hun drankje en maaltijd te nuttigen”, klinkt het bij NMBS. “Er mogen maximaal twaalf mensen tegelijkertijd binnen en de zone is duidelijk afgebakend. Registreren is verplicht en er is voldoende ontsmettingsmiddel om alles veilig achter te laten. De ruimte zal uiteraard ook voldoende gepoetst worden door onze mensen. Mensen van Securail zullen ook een oogje in het zeil houden opdat de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.”

Enkel in het station aangekochte producten bij handelaars mogen er gegeten en gedronken worden.