To Be Antwerp slaat voor vierde maal brug tussen studenten en professionele kunstwereld ADA

26 november 2019

11u43 0 Antwerpen Komend weekend presenteert een selectie van de masters (48) uit de Antwerpse kunsthogescholen Sint Lucas en de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten zijn of haar werk op 33 verschillende locaties in de Theaterbuurt van Antwerpen. Op die manier wil het festival een brug slaan tussen student en de professionele kunstwereld.

In 2016 zette To Be vzw voor het eerst de startende kunstenaar op een voetstuk met de lancering van To Be Antwerp. “Het geheel vormt een interessant dialoog tussen de nieuwe lichting kunstenaars en de unieke locaties die hen uitnodigen”, vertelt Veronika, één van de drie organisatoren van het event.

Kloof verkleinen

De brug tussen afstuderen als Master in Beeldende Kunst en een eerste aanraking met een professionele expositie/performance is jammer genoeg groot. To Be vzw probeert deze kloof te verkleinen door een schakel te vormen als experimenteel platform. Galeristen, designzaken en musea nodigen hiervoor een net afgestudeerde kunstenaar uit om hun werk tijdens het weekend van 29 november te presenteren aan het grote publiek. N. Vrouyr, Tersago + Dedecker, mariondecannière, Toneelhuis en alle andere deelnemende locaties bundelen jaarlijks de krachten om dit samen te verwezenlijken. Het gaat de locatiehouders erom de kunstenaars aan te moedigen om hun werk te exposeren en vooral te blijven creëren. Peter Tersago licht toe: “To Be is een manier om een beginnend kunstenaar te leren kennen en een mogelijkheid te bieden zijn of haar werk op een ongedwongen manier te tonen. We willen niet per se een white box, maar een vrijblijvende interactie creëren tussen het werk van de kunstenaar en onze eigen zaak”.

Kunstroute

Het geheel vormt een kunstroute waarbij de bezoeker de wandeling kan volgen via de website of een routekaart die je gratis kan meenemen bij iedere locatie. “Iedere samenwerking tussen locatiehouder en kunstenaar zorgt voor een onuitputtelijke inspiratie en verrassende tentoonstelling of performance”, Alec Nierinck, bezieler van To Be. “Het is een extra kans om mijn collectie voor te stellen, die tot nu toe enkel op de show en de expo van de Academie is getoond”, vertelt Quinten Mestdagh. “Meestal na deze expo leven de beelden van mijn collectie verder digitaal en op social media, maar To Be geeft het een kans om deze opnieuw in een ruimtelijke context te presenteren. In mijn geval bij GERT VOORJANS gallery”, Mestdagh, afgestudeerd als Mode Ontwerper aan de Academie.

www.tobeantwerp.com