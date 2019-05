Titankraan na huzarenstukje op zijn plek gehesen ADA

29 mei 2019

Met de komst van de Titankraan is het rijtje vervolledigd aan de Rijnkaai. Via een drijvend ponton is de 178 ton zware kraan via de Schelde van kaai 600 verhuisd. Brabo hees ze vervolgens op en zette ze neer op de Rijnkaai. De verzameling historische havenkranen bestaat uit zeventien exemplaren. Allemaal zijn ze beschermd als historisch monument. De ook de Titankraan op haar plek staat kan ook deze gerestaureerd worden.