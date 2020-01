Tips voor het weekend van 3 tot 5 januari in Antwerpen: laatste schaatsritje rond Rubens of gezellig spelen met de kinderen? ADA

03 januari 2020

Samen (leren) spelen met je kinderen

Antwerpen

Je kinderen zien genieten van een spel is leuk, maar het samen met hen spelen is nog veel toffer. In deze workshop ontdek je samen met je kinderen de wondere wereld van het coöperatieve spel, waarin je niet tegen elkaar strijdt, maar samenwerkt om te kunnen winnen.

Mama’s, papa’s, broers, zussen, peters, meters, babysits, animatoren, … ze zijn allemaal van harte welkom op deze initiatie om samen met hun kinderen van 4 tot 12 jaar onder te duiken in de wondere wereld van het coöperatieve spel. Een workshop kost 10 euro per deelnemer. Inschrijven via line@the-playground.be.

Zaterdag 4 januari van 14 tot 17 uur in The Playground, Hoofdkerkstraat 7, 2000 Antwerpen.

Laatste weekend Winter in Antwerpen

Antwerpen

Na een kleine maand zit Winter in Antwerpen er alweer op. De editie 2019-2020 sluit zondag officieel af met de Winterbqq van de stad Antwerpen op de Scheldekaaien. Wie nog snel een rondje rond Rubens wil schaatsen op de Groenplaats, het magische Winterbos wil ontdekken op de Handschoenmarkt of die laatste jenevers wil drinken op de kerstmarkt, haast zich beter snel naar Antwerpen. De kerstmarkt bevindt zich op de Grote Markt, het Steenplein en de Groenplaats. Inkom is er uiteraard niet.

Eerste pop-upwandeling van 2020 door Chinese buurt

Antwerpen

Kom met Antwerp Locals alles te weten over Chinees Nieuwjaar dat door meer dan een miljard Chinezen over heel de wereld gevierd wordt. Antwerpen is een Chinese gemeenschap rijk, dus meer dan de moeite waard hier even bij stil te staan. De wandeling start in “China Town”, waar je kennis maakt met de Chinese cultuur en in het bijzonder de tradities rond Chinees Nieuwjaar. Aansluitend op de wandeling krijg je ook de kans te leren hoe echt Chinese dumplings gemaakt worden, die je aan het eind mag proeven.

De wandeling kost 20 euro. Zaterdag 4 januari van 10.30 tot 13 uur.

Wintergem

Wijnegem

Wintergem, dat is een Nieuwjaarsreceptie Deluxe met muziek, optredens, workshops, spektakel, vuur en gezelligheid. Vrijdag, zaterdag en zondag kan je in ‘t Gasthuis in Wijnegem terecht voor veel sfeer en gezellig. Je kan er onder andere genieten van een lekker hapje en een drankje met fijne achtergrondmuziek.

Bierliefhebbers kunnen er ook leren bierproeven. Je maakt kennis met 7 winterse bieren die je smaakpapillen zullen strelen. ‘Meug’ laat je ongetwijfeld iets proeven dat je nooit eerder over de tong kreeg. Deze workshop kost 20 euro en inschrijven is verplicht via cultuur@wijnegem.be.

Plein Nostalgie

Antwerpen

De grootste throwback songs all night long! Dans en zing heel de nacht door mee met de grootste pop hits uit de 70's, 80's, 90's en 00's in Plein Publiek. Voor je de dansbenen losgooit, kan je eten in Open Vuur, de keuken is open vanaf 18 uur. Reserveren doe je via www.pleinpubliek.be/reservatie. Nadien zorgen DJ Team Gomoris + Alexander vanaf 22.30 uur voor de heerlijke nostalgische muziek.

Plein Nostalgie, zaterdag 4 januari. Meer info via www.pleinpubliek.be.