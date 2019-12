Tips over verdwijning Max Meijer stromen binnen na uitzending Faroek CVDP

Opsporingsprogramma Faroek deed gisteravond een oproep naar getuigen in de zaak van de verdwenen Max Meijer (23). Nadien stroomden tientallen nieuwe tips binnen.

De Nederlandse jongen Max Meijer verdween tien dagen geleden na een nachtje stappen in Antwerpen met een vriend. Hij werd op zondagochtend 8 december voor het laatst gezien bij pitazaak ‘Kababu’ in de Schippersstraat. Enkele dagen later lanceerde de federale politie een opsporingsbericht.

Gisterenavond wijdde opsporingsprogramma Faroek een uitzending aan de verdwijning van Max Meijer. Er werden beelden vertoond van een man die rondloopt aan het tankstation aan de Rijkaai met de mogelijke jas van Max. Na de uitzending kreeg de politie tientallen tips binnen, die de komende dagen onderzocht zullen worden.