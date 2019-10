Tinder voor solventen: softwaretool zoekt duurzame alternatieven voor schadelijke oplosmiddelen ADA

15 oktober 2019

10u43 0 Antwerpen Onderzoekers in de opleidingen chemie en toegepaste informatica aan de Karel de Grote Hogeschool (KdG) zochten ecologische en veilige alternatieven voor schadelijke oplosmiddelen of solventen. Ze ontwikkelden een gebruiksvriendelijke softwaretool die bedrijven helpt om duurzame alternatieven te vinden voor schadelijke verdunners. Een Tinder voor solventen.

“Solventen worden gebruikt in verf, reinigingsmiddelen, lijm en inkt en in chemische productieprocessen”, vertelt onderzoeker Hannes Sels. ”Ze zijn meestal brandbaar, toxisch, niet-hernieuwbaar of niet-bio-afbreekbaar. Er zijn duurzame alternatieven, maar de zoektocht daarnaar is tijds- en arbeidsintensief. Daarom ontwikkelden wij een soort Tinder voor solventen: bedrijven kunnen met onze software op zoek gaan naar een duurzaam alternatief.”

De softwaretool heet ‘Sussol’ (Sustainable Solvents Selection and Substitution Software) en kent alle eigenschappen van de verschillende oplosmiddelen. Bedrijven kunnen de naam ingeven van het solvent dat ze gebruiken. De tool zoekt dan soortgelijke verdunners en kiest daaruit de meest duurzame. Net als Tinder vindt de software dus een match die bij hen past.

Momenteel wordt de softwaretool al ingezet bij de bedrijven Soudal, Eco-Point, Janssen Pharmaceutica en MCU Coatings.