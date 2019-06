Timemanagement, blind typen of … Thaise massage? Klanten van Antwerpse bibs kunnen zich online bijscholen

Antwerpen

Klanten van de Antwerpse bibliotheken kunnen vanaf maandag 1 juli gratis onlinecursussen volgen via mijn.bibliotheek.be . De inhoud van de opleidingen is zeer divers: timemanagement over blind typen tot Thaise massage. Het gaat om een pilootproject dat gedurende één jaar loopt. Ook enkele andere bibliotheken uit Vlaanderen en Brussel nemen deel.