Tijgerpython Germaine keert wellicht nooit meer terug naar baasje: “Kans dat college vergunning geeft is onbestaande” David Acke

19 oktober 2019

09u42 10 Antwerpen De kans dat Yves Loones en zijn gezin hun tijgerpython Germaine ooit nog terugzien is bijzonder klein. Yves kreeg bij de politie te horen dat de kans erg klein is dat de stad een vergunning zal toekennen. “Het schepencollege moet hierover beslissen en die zullen dat blijkbaar nooit goedkeuren. Stel dat er iets zou gebeuren is de stad mee verantwoordelijk. Onbegrijpelijk, ik wil alle verantwoordelijkheid op mij nemen.” De stad laat weten dat er nog geen beslissing is genomen omdat er nog geen vergunning is aangevraagd.

Op 12 september vielen de politie en mensen van het dierenopvangcentrum binnen bij Yves Loones op de Luchtbal. Reden van het onverwachte bezoek was de meterslange tijgerpython Germaine waarvoor Yves geen vergunning had. Een wetswijziging verplicht eigenaars van dergelijke slangen een vergunning te hebben maar daar was de familie niet van op de hoogte.

Sinds dan moet Yves het zonder zijn geliefde huisdier doen waar hij al 23 jaar lang voor zorgde. Maar de familie was strijdvaardig en zei er alles aan te zullen doen hun Germaine terug te krijgen. Aan die strijd lijkt nu een einde te komen want het ziet ernaar uit dat Germaine nooit nog zal thuiskomen. “We hebben te horen gekregen dat we ze onder geen beding terug zullen krijgen”, vertelt Yves. “Nu blijkt dat het schepencollege die vergunning moet goedkeuren maar dat zal nooit gebeuren. Ze zullen dat niet doen uit angst voor incidenten kreeg ik van de milieupolitie te horen.” Dat argument is voor Yves heel moeilijk te aanvaarden. “In al die jaren is er niet één incident gebeurd. Bovendien wil ik de volledige verantwoordelijkheid op mij nemen.”

Nog geen vergunning

De stad laat weten dat er nog geen beslissing is genomen omdat er nog geen vergunning is aangevraagd. “We kunnen ons voorstellen dat de milieupolitie meneer Loones advies geeft en hem afraadt een dergelijke slang in huis te nemen maar zolang er geen vergunningsaanvraag is, kan het college ook geen beslissing nemen. De wet verplicht een vergunning dus dat moet sowieso aangevraagd worden.” Het klopt dat Yves nog geen vergunning heeft aangevraagd. “We hebben alles geprobeerd om een vergunning te krijgen maar worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

Ook al ziet het er dus niet goed uit, Yves wil elke kans grijpen, hoe klein die ook is. “Ik heb geweigerd afstand te doen van mijn tijgerpython dus Germaine blijft mijn bezit. Nu zal het aan de rechtbank zijn om de slang verbeurd te verklaren. Ik hoop dat de rechter begrijpt dat wij er al die tijd goed voor gezorgd hebben. Ik wil mezelf later niet kunnen verwijten dat ik er niets aan heb gedaan om Germaine terug te krijgen”, aldus Yves.