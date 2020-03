Tijdens coronacrisis gratis parkeren? Stad wimpelt voorstel Vlaams Belang af PhT

19 maart 2020

19u25 0 Antwerpen Maak in de hele stad Antwerpen parkeren op straat gratis zo lang de coronacrisis duurt: dat vraagt het Vlaams Belang aan het stadsbestuur. “Dan kunnen parkeerwachters thuisblijven en jagen we mensen die niet meer in eigen buurt kunnen parkeren niet nodeloos op kosten.” Bevoegd schepen Koen Kennis (N-VA) wil er echter niet van weten.

Knokke-Heist, Eeklo, Roeselare en Willebroek deden het intussen al: je hoeft er bovengronds niet meer te betalen als je je auto parkeert. Vlaams Belang ziet niets anders dan voordelen nu het coronavirus woedt en de verkeersdruk in Antwerpen fors is afgenomen. De partij zegt dat het haar onder meer te doen is om professionele zorgverstrekkers en alle anderen die een helpende hand aan de medeburger reiken. “We zouden hen in deze tijden zo weinig mogelijk in de weg moeten leggen.”

Schepen Koen Kennis is categorisch: “We gaan dat niet doen. Momenteel kunnen de parkeerwachters hun werk normaal uitvoeren. Er zit trouwens een stuk gratis in de parkeertarieven bovengronds. Buiten de ring is dat twee uur, binnen de ring tien minuten.”