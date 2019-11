Tijdelijke betoncentrale voor Oosterweel produceert 1 miljoen ton in 5 jaar: “Zo houden we 30.000 vrachtwagens van de weg” BJS

06 november 2019

16u54 0 Antwerpen Op de Antwerpse Linkeroever is de aannemer van de Oosterweelverbinding ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-West bezig met de bouw van een tijdelijke betoncentrale. De centrale gaat midden november in gebruik en zal over een periode van vijf jaar ongeveer één miljoen ton beton produceren voor de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Voor de aanleg en de vernieuwing van de wegen én voor de bouw van de constructies op Linkeroever en in Zwijndrecht heeft de aannemer heel wat beton nodig. Tegelijkertijd moet hij heel wat betonpuin, dat afkomstig is van de oude infrastructuur, afvoeren. Dankzij de bouw van een tijdelijke betoncentrale kan de aannemer binnenkort op de werf zélf produceren. Zo wordt het Antwerpse wegennet niet extra belast met vrachtverkeer.

“Door het beton ter plaatse te maken, houden we 30.000 vrachtwagens van de weg”, zegt Lantis, de bouwheer van Oosterweel. “Bovendien blijft een groot deel van het oude betonpuin op de werf. Het wordt ter plaatse gebroken en vervolgens gebruikt als grondstof. Ook het noodzakelijke zand en grind voeren we per schip aan, zo beperken we het grond- en materiaalvervoer over de weg en bijgevolg ook de hinder voor de omgeving tot een minimum.”

Vlak bij Antwerpen-West

De tijdelijke betoncentrale wordt ten zuiden van Antwerpen-West opgetrokken: centraal op de werf en vlak bij de aanmeerlocatie op de Beatrijslaan. Lantis: “We kiezen ook voor deze locatie omdat er weinig omliggende bebouwing is. Rondom de centrale zal er namelijk heel wat bedrijvigheid zijn. Zo zal er betonpuin gebroken worden en rijden vrachtwagens op drukke momenten af en aan.

“We kijken er nauwlettend op toe dat we de eventuele hinder voor de dichtstbijzijnde buren tot een minimum beperken. Daarom zullen we het geluid en de trillingen rondom de centrale monitoren en wanneer nodig bijkomende maatregelen nemen, bijvoorbeeld met de plaatsing van extra geluidsschermen.”

Na de Oosterweelwerken wordt de betoncentrale afgebroken en de omgeving in zijn oorspronkelijke staat hersteld.