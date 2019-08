Tijdelijk geen huisvuilzakken te koop in stadsloketten Jan Aelberts

15 augustus 2019

04u56 0 Antwerpen Door een technisch probleem met het betaalsysteem in de stadsloketten kunnen de medewerkers voorlopig geen huisvuilzakken verkopen.

Er is een technische storing in het betaalsysteem bij de stadsloketten. Daardoor worden er verkeerde bedragen aangerekend voor huisvuilzakken. De verkoop van huisvuilzakken is voorlopig stopgezet. Zodra het probleem is opgelost, start de verkoop opnieuw.

Vuilniszakken blijven uiteraard wel gewoon te koop bij de supermarkt of bij het EcoHuis op de Turnhoutsebaan. Dat is morgen open van 9 uur tot 16.30 uur.