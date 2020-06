Tijdelijk dubbelrichtingfietspad langs het Straatsburgdok op komst BJS

03 juni 2020

13u15 0 Antwerpen De stad Antwerpen gaat een belangrijk ‘missing link’ op de fietsroute tussen Schoten en de Antwerpse haven wegwerken. In de loop van augustus start een aannemer met de aanleg van een tijdelijk dubbelrichtingsfietspad langs het Straatsburgdok. Zo wordt het huidige fietspad op het jaagpad langs het Albertkanaal verder doorgetrokken langs het dok en kunnen fietsers veilig aansluiten op de bestaande fietsroutes richting haven. De werken moeten klaar zijn tegen het einde van dit jaar.

Met de aanleg van een tijdelijk fietspad langs de Straatsburgdok-Noordkaai kan de fietsroute tussen Schoten en de Antwerpse haven verder doorlopen langs het dok, om via de oude spoorwegbedding door te steken naar de Groenendaallaan en de Vossenschijnstraat. Ook komt er een fietsverbinding langs de parallelweg van de Noorderlaan. Van hier kunnen fietsers daarna veilig verder fietsen via de bestaande fietsroutes naar de haven of richting Ekeren. Het fietspad tussen de Straatsburgdok-Noordkaai en de Groenendaallaan is al aangelegd.

Het fietspad langs het dok zal drie meter breed zijn en in beide richtingen gebruikt kunnen worden. Het fietspad langs de ventweg van de Noorderlaan krijgt een breedte van 2,5 meter en ook het bestaande voetpad wordt er vernieuwd. Tijdens de werken worden de oude sporen onder de Noorderlaanbrug uitgebroken en krijgt de rijweg hier een nieuwe asfaltlaag.

Definitieve inrichting na Oosterweelwerken

Eens de Oosterweelverbinding klaar is, krijgen zowel de Straatsburgdok-Noordkaai als Vaartkaai een nieuwe definitieve inrichting met fietspad. Zo komt er een volwaardige fietsverbinding tussen Schoten en de haven.

De realisatie van dit tijdelijke fietspad is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en Lantis. Hiervoor keurde het college een samenwerkingsovereenkomst goed.