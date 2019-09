Tienergangster vraagt rechter laatste kans: “Overvallen leverden me alleen ellende op” Patrick Lefelon

16u24 0 Antwerpen Sinds hij tussen de grote jongens zit opgesloten in de Begijnenstraat, is de 18-jarige Faissal A. uit Boom tot inkeer gekomen. Overvallen brengen alleen maar ellende op. “Ik heb geen zin in een leven achter de tralies”, bekende Faissal gisteren. Hij stond terecht voor twee overvallen op apotheken in Hoboken die hij als minderjarige pleegde.

Faissal A. kent de weg naar de jeugdrechtbank van buiten. Samen met zijn moeder is hij als minderjarige ettelijke keren op het matje geroepen door de jeugdrechter. Hij zat in de gesloten instellingen van Mol en Everberg. Hij ontsnapte ook enkele keren. Toen de politie hem terug te pakken kreeg, was er geen plaats meer in Everberg en werd hij weer vrijgelaten. Dat zorgde begin 2018 voor politieke heisa.

Al die maatregelen van de jeugdrechter leverden niet veel op. Faissal A. bleef ongestoord op het verkeerde pad verder wandelen.

Speciale jeugdkamer

Daardoor stond hij dinsdagmiddag terecht op de speciale jeugdkamer voor uit handen gegeven minderjarigen. Faissal is ondertussen wel 18 geworden en zit sinds januari in de gevangenis van de Begijnenstraat voor overvallen die hij als volwassene pleegde.

Dinsdag stond hij terecht voor twee gewapende overvallen, drugsdealen en de diefstal van een gsm en bankkaarten in de periode van 2016 tot eind 2018. Toen was Faissal nog geen 18 jaar. De procureur vorderde 40 maanden celstraf.

De eerste overval op de apotheek Lindeboom in Hoboken dateert al van juli 2016. Faissal A. was toen maar 16 jaar. Samen met een vriend overviel hij de apotheker en hield ook twee klanten in bedwang. Hij ging ervandoor met de inhoud van de kassa.

In augustus 2017 overviel hij opnieuw een apotheek. Deze keer was de apotheek Coopmans in Hoboken aan de beurt. Ook nu werd de apothekeres met een nepwapen bedreigd. Zij werd ook tegen de grond geduwd. De overvaller vluchtte weg met de tram.

Faissal A. werd vrij snel gearresteerd. Hij was duidelijk herkend op de camerabeelden van de tram richting Hoboken centrum.

Nog één kans

Advocaat Klaas Bongaerts die Faissal A. bijstaat, ging vlug over de feiten heen. Faissal A. had alles bekend.

“Faissal is in februari veroordeeld tot vier jaar cel voor vier andere overvallen die hij rond nieuwjaar 2019 had gepleegd toen hij net 18 jaar was geworden. Wij zijn met opzet niet in beroep gegaan tegen die zware veroordeling. Een terechte straf voor zware feiten. Mijn cliënt zit sindsdien tussen de grote jongens in de Begijnenstraat. Daar voelt hij wat het is om in een echte gevangenis te zitten. Dat is wat anders dan een gesloten instelling. Ik vraag de rechtbank de opslorping, zodat die straf van vier jaar ineens ook geldt voor de overvallen tijdens zijn minderjarigheid. ”

Ook Faissal A. probeerde de rechter te overtuigen dat de Begijnenstraat zijn ogen had geopend. “De gevangenis is geen toekomst. Overvallen brengen niets op. Deze ellende heeft lang genoeg geduurd, voor mij en ook voor mijn ouders. Geef mij alsjeblief nog één kans.”

De rechter doet uitspraak op 8 oktober.