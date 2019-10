Tienergangster die celstraf van 4 jaar uitzit, nu ook gestraft voor hold-ups die hij als minderjarige pleegde BJS

08 oktober 2019

16u31 4 Antwerpen Faissal A. (19) uit Boom, die als minderjarige twee gewapende overvallen op apotheken pleegde, is door de bijzondere jeugdkamer veroordeeld tot één jaar cel. De tienergangster zit al een celstraf van vier jaar uit voor vier gewapende overvallen of pogingen daartoe.

Faissal A. kent de weg naar de jeugdrechtbank van buiten. Samen met zijn moeder is hij als minderjarige ettelijke keren op het matje geroepen door de jeugdrechter. Hij zat in de gesloten instellingen van Mol en Everberg. Hij ontsnapte ook enkele keren. Toen de politie hem terug te pakken kreeg, was er geen plaats meer in Everberg en werd hij weer vrijgelaten. Dat zorgde begin 2018 voor politieke heisa. Al die maatregelen van de jeugdrechter leverden niet veel op. Faissal A. bleef ongestoord op het verkeerde pad verder wandelen.

Faissal is ondertussen 19 geworden en zit sinds januari in de gevangenis van de Begijnenstraat voor overvallen die hij als volwassene pleegde. Zo overviel hij twee kapperszaken in Boom, een apotheek in Boom en een zonnecenter in Antwerpen. Voor de gewapende overvallen werd A. enkele maanden geleden veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf.

Uit handen gegeven

Voor een aantal feiten die Faissal A. in de periode van 2016 tot eind 2018 als minderjarige pleegde, gaf de jeugdrechter hem uit handen. De zaak belandde bij de bijzondere jeugdkamer, die Faissal A. dinsdag een celstraf van één jaar oplegde voor twee gewapende overvallen, drugsdealen en de diefstal van een gsm en bankkaarten. De rechter hield bij het beoordelen van de strafmaat rekening met de celstraf van vier jaar die A. reeds kreeg.

Nochtans zijn de feiten die de minderjarige Faissal A. pleegde, niet min. Eind 2016 overviel A. - toen 16 jaar - samen met een vriend apotheek Lindeboom in Boom. Op dat ogenblik waren twee klanten aanwezig en drie medewerkers. Eén van de overvallers hield de apothekeres onder schot en dwongen haar om de kluis te openen. Het slachtoffer maakte duidelijk dat de kluis een wachtslot werkte. De daders namen daarop 1.600 euro uit de kassa en sloegen op de vlucht.

In maart 2018 overviel Faissal A. samen met een kompaan opnieuw een apotheek. Deze keer was de apotheek Coopmans in Hoboken aan de beurt. Ook nu werd de apothekeres met een nhet slachtoffer om hulp riep, grabbelde de overvaller nog enkele muntstukken uit de kassalade. De overvallers vluchtten weg met de tram.

Faissal A. werd vrij snel gearresteerd. Hij was duidelijk herkend op de camerabeelden van de tram richting Hoboken. Hij bekende de feiten.

Smeken om laatste kans

Tijdens de behandeling van de zaak had Faissal A. geprobeerd om de rechter te overtuigen dat de Begijnenstraat zijn ogen had geopend. Hij gaf aan dat hij in de gevangenis een opleiding volgt en de slachtoffers wil vergoeden. “De gevangenis is geen toekomst. Overvallen brengen niets op. Deze ellende heeft lang genoeg geduurd, voor mij en ook voor mijn ouders. Geef mij alsjeblief nog één kans.”

Over de schadevergoedingen voor de slachtoffers wordt op een later moment uitspraak gedaan.