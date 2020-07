Tien sluikstorters betrapt door politie in burger Sander Bral

15 juli 2020

Het wijkteam van de Handelstraat hield toezicht in de Ellermanstraat na recente meldingen van een toename van sluikstort. Er werden zes personen op heterdaad betrapt en beboet. Ook in de Lange Winkelhaakstraat en de Goudbloemstraat werden telkens twee sluikstorters beboet. Elke keer ging het om personen die hun restafval voor de deur van hun buren plaatsten in zwarte vuilniszakken. Dankzij toezicht in burger en de aanwezige politiecamera’s konden de overtreders beboet worden.