Tien simultane huiszoekingen in drugsdossier, vijf personen aangehouden Sander Bral

17 oktober 2019

17u28 0 Antwerpen De lokale recherche heeft woensdagochtend samen met het drugsondersteuningsteam, wijkondersteuningsteams en wijkteams tien huiszoekingen gedaan in Antwerpen. Die kaderen in een onderzoek naar lokaal georganiseerde drugshandel. Bij de huiszoeking werden vijf personen gearresteerd.

Alle vijf zijn ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen allen heeft aangehouden. Ze komen maandag voor de raadkamer. Vijftien Personen werden ter beschikking gesteld van de dienst vreemdelingenzaken. Zes van hen, die in één pand aangetroffen werden, droegen symptomen van tbc.

Verschillende ziekenwagens kwamen ter plaatse om hen naar het ziekenhuis te brengen voor controle en verzorging. Bij de huiszoekingen werden een weegschaal en diverse hoeveelheden cocaïne en cannabis in beslag genomen.

Het onderzoek startte drie maanden geleden na een controle van een straatdealer. De betrokkene was toen in het bezit van kleine gebruikershoeveelheden cocaïne. De lokale recherche kon een netwerk van illegale drugsverkopers blootleggen. De gezamenlijke actie startte in de ochtend maar heeft tot in de late namiddag geduurd. Naast de vaststellingen met betrekking op de handel in verdovende middelen werden ook huisjesmelkerij en verboden wapendracht vastgesteld.