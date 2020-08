Tien personen met stadionverbod bestuurlijk aangehouden op het Kiel Sander Bral

16 augustus 2020

18u01 0 Antwerpen Na Na de ludieke actie in het Olympisch Stadion heeft de politie zondagavond ook moeten ingrijpen tijdens de thuiswedstrijd van Beerschot. Tien personen met een stadionverbod, die ook niet in de buurt van het stadion mogen komen als er gespeeld wordt, werden bestuurlijk aangehouden. De politie benadrukt dat de rust bewaard blijft op het Kiel.

Gezang tot op het veld te horen en vuurwerk. Een wedstrijd achter gesloten deuren betekent niet dat er rondom het stadion geen sfeer kan zijn, denken de supporters van Beerschot. Naast de wedstrijd - die eventjes gestaakt werd door het hevige onweer dat over de stad trok - was er ook naast het veld wat commotie. De politie stond paraat en ging over tot controles nadat er een tiental bezorgde meldingen kwamen over de knallen van het vuurwerk.

“Tien personen werden bestuurlijk aangehouden omdat ze een stadionverbod op hun naam hebben”, bevestigt Wouter Bruyns van de lokale politie. Het is niet duidelijk of die personen iets te maken hebben met het vuurwerk dat bij aanvang van de wedstrijd werd afgestoken.

Beerschot won de wedstrijd van Zulte Waregem - die even werd stilgelegd door het hevige onweer - met 3-1.