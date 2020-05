Tien parkeertariefzones in centrum Antwerpen en Merksem krijgen ander kleurtje vanaf juni Annelin Marien

11 mei 2020

15u25 0 Antwerpen Vanaf juni veranderen enkele parkeertariefzones in het centrum van Antwerpen en in Merksem. Zo wil de stad de zone-indeling vereenvoudigen en logischer maken. Parkeren op het Eilandje en in de zone ten zuiden van de ZOO wordt duurder. De aanpassingen starten op 1 juni, ten laatste op 30 juni gelden overal de nieuwe tarieven.

In het centrum van Antwerpen worden het Eilandje en de zone ten zuiden van de ZOO rood om beter aan te sluiten bij de binnenstad. Daarvoor waren de zones donkergroen: de prijs gaat dus van 1,40 euro per uur (1 euro voor het eerste uur) naar 2 euro voor het eerste uur, 3 euro voor het tweede uur en 5 euro voor het derde uur (max. 3 uur parkeren).

Bovendien worden alle zones tussen de Turnhoutsebaan (intra muros), de Leien en de Singel donkergroen, met uitzondering van de winkelstraten en de omgeving van station Antwerpen-Berchem. Daarvoor waren die zones lichtgroen. Qua prijs verandert er daar niets, maar je kan er nu wel een dagticket voor 5 euro aankopen. Verder worden de Wetstraat en Viaduct-Dam gedeeltelijk mee opgenomen in de lichtgroene zone.

In heel Zurenborg zal betalend parkeren gelden tot 22 uur (met uitzondering van de parking aan de Vlijtstraat). Zo hebben bewoners ook na 19 uur nog kans om een vrije parkeerplaats te vinden.

Merksem

De oranje zone in Merksem wordt een roze zone, zoals alle andere tariefzones buiten de Ring. Je betaalt er nog steeds 70 cent per uur, maar de eerste twee uur parkeren wordt gratis. Daarnaast wordt de blauwe zone aan de Vaartkaai en Carrettestraat geschrapt, want door het industriële karakter van die straten veroorzaken langparkeerders er geen overlast.

Voor bewoners van deze zones verandert er niets. Ze hebben recht op twee gratis parkeervergunningen per domicilie. Als ze al een bewonersvergunning hebben, dan blijft alles zoals het nu is. Ze kunnen nog steeds gratis en zonder tijdslimiet parkeren in hetzelfde gebied. Voor bezoekers worden de automaten en infoborden in de loop van juni systematisch omgeschakeld. Een bezoeker betaalt het tarief dat op de automaat of het infobord staat dat zich het dichtst bij zijn voertuig bevindt. Ten laatste vanaf 30 juni gelden overal de nieuwe tarieven.

In het najaar van 2020 zullen nog enkele tariefzones aangepast en uitgebreid worden om de parkeerzones duidelijker en leesbaarder te maken, zoals het Kempeneiland, verschillende straten in district Deurne en Berchem en de wijken Zuid en Nieuw Zuid.

Gedetailleerde info vind je op www.antwerpen.be.

Meer over Antwerpen

Antwerpen-Berchem

Berchem

Carrettestraat

Deurne

Eilandje

Kempeneiland

Leien