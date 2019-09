Tien jaar sterk bezig: nu ook eigen theaterzaal voor De Proefkonijnen Philippe Truyts

11 september 2019

13u38 0 Antwerpen Tien jaar timmert De Proefkonijnen al aan de weg met familievoorstellingen, maar nu heeft het Antwerps productiehuis ook een eigen theaterzaal, aan de Frankrijklei. Voor het grote publiek is er op zondag 6 oktober een feestelijke opening. Naast eigen stukken voor jonge kinderen en tieners pakken schrijver Randall Van Duytekom en actrice Daphne Paelinck (Christine in ‘Thuis’) ook uit met brunches en een pop-upstore.

Het is een bijzondere zomer geworden voor het bekende koppel achter De Proefkonijnen. Eind juni beviel Daphne Paelinck (31) van dochter Allie. Intussen kreeg een eigen theaterzaal steeds meer vorm. “Meer uit noodzaak dan de verwezenlijking van een droom”, zegt Randall Van Duytekom (31). “Toen ik tien jaar geleden voorstellingen begon te schrijven, hoefde een eigen productiehuis niet zonodig. Omdat ik niet goed wist waar aan te kloppen, heb ik maar mijn eigen vzw opgericht. Een eigen zaal voor De Proefkonijnen was de logische volgende stap. We hebben meer dan een jaar gezocht. In theater Het Appeltje konden we niet meer spelen. Tot we een voormalig winkelpand vonden aan de Frankrijklei 35. Voldoende voor een scène van vijf bij zes meter en een tribune met 78 zitjes.”

Pannenkoeken

De officiële opening valt al op woensdag 2 oktober, het publiek kan vier dagen later kennismaken met de zaal. “We doen dat met een kinderrommelmarkt”, vertelt Van Duytekom. “Elk weekend moet er wat te beleven zijn. Zelf produceren we zes theaterstukken. ‘De zingende prins’ voor kinderen vanaf vijf jaar bijt de spits af op 19 oktober. Daarnaast ontvangen we een aantal gastvoorstellingen. Een nieuw concept is ‘Brunchen met De Pannenkoekenbrigade’: ouders smullen van een rijkelijk buffet, terwijl de brigade voor hun kinderen gekke pannenkoeken bakt én voor entertainment zorgt.”

En daarmee is het nog niet gedaan. Het theater maakt ook een plek vrij voor een Kids café – volwassenen kunnen iets drinken in de foyer – en een pop-upstore van Pandah Collection een jong Belgisch baby- en kinderkledingmerk.

Maatschappelijk

Daphne Paelinck staat in alle eigen voorstellingen op de planken, haar man beperkt zich tot ‘Lancelot en de heilige vrouw’, een voorstelling voor 12-plus.

Van Duytekom: “Elk stuk is op de een of andere wijze maatschappelijk verankerd. Zo gaat ‘Hou uw manieren’ over een Romeinse soldaat en een vrouw uit de toekomst die elkaar ontmoeten. Ze hebben de keuze: elkaar de kop inslaan of samenleven. Een metafoor voor de diversiteit in onze samenleving.”

Info: deproefkonijnen.be