Tien bestuurders onder invloed van drugs verliezen rijbewijs Jan Aelberts

09 december 2019

21u58 0 Antwerpen De Antwerpse verkeerspolitie heeft afgelopen weekend controles gehouden in de omgeving van de Scheldekaaien, de Oudeleeuwenrui en het Eilandje. Tien bestuurders reden onder invloed van drugs. Negen onder invloed van alcohol.

De tien hun rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Negen keer werd vastgesteld dat een bestuurder onder invloed van alcohol reed. Twee auto’s waren niet verzekerd en werden ingehouden. Twee andere voertuigen werden getakeld omdat de bestuurder reed tijdens een verval van het recht tot sturen. Verder waren er nog vaststellingen rond rijden zonder geldige keuring, negeren rood licht, niet dragen van de veiligheidsgordel en inbreuken tegen het voorlopig rijbewijs. Eén voertuig was overladen. Een buitenlander had nog voor 500 euro boetes openstaan. Die werden meteen betaald. Een man zat in de laadruimte van een lichte vrachtauto. En nog een andere persoon reed rond met een kenteken dat al sinds 2018 geschrapt werd.