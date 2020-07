Tien Antwerpenaren trekken naar rechtbank tegen instellen avondklok ADA

31 juli 2020

18u37 130 Antwerpen Er komt vanuit liberale hoek protest tegen de ingevoerde avondklok in de provincie Antwerpen. Tien Antwerpenaren onderzoeken of ze juridische stappen kunnen ondernemen tegen de maatregelen. Ze hebben twee advocaten in de arm genomen.



Het is van 1944 geleden dat er in Antwerpen nog een avondklok werd ingesteld, eentje die werd ingesteld door de Duitsers en toen was de grondwet opgeschort. Nu trekken tien Antwerpenaren naar de rechtbank om deze avondklok, ingesteld door gouverneur Caty Berx, nietig te verklaren. Volgens hen gaat zo’n avondklok in tegen de grondwet en heeft de gouverneur niet het recht om mensen te verplichten thuis te zitten vanaf een bepaald uur.