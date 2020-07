Tien Antwerpenaren naar de rechter tegen avondklok: “Gevaarlijk precedent en tegen de grondwet” ADA/PhT

31 juli 2020

18u37 180 Antwerpen Er komt vanuit liberale hoek protest tegen de avondklok die gouverneur Cathy Berx woensdag in de provincie Antwerpen instelde. Tien Antwerpenaren onderzoeken of ze juridische stappen kunnen ondernemen tegen de maatregelen. Ze hebben twee advocaten onder de arm genomen. “Ze maken een kans”, zei Bart De Wever vrijdag bij VTM.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een avondklok in Antwerpen: dat is geleden van 1944, onder de Duitse bezetting. Maar toen was de grondwet uiteraard opgeschort. Tien liberaal gezinde Antwerpenaren - ondernemers en jonge politici - trekken nu naar de rechtbank om de avondklok te laten intrekken.

Eén van de tien is Aimé Schrauwen (Jong Vld). Hij noemt de avondklok een ontzettend gevaarlijk precedent. “We zitten in een extreme gezondheidscrisis. Maar als zo’n maatregel zomaar kan opgelegd worden zonder dat een rechter zich erover uitspreekt, dan wordt het straks nog standaard in een derde, vierde of vijfde golf.”

Weet je wat het ergste is? Dat een avondklok wordt gebruikt als een soort excuus om het falen van de overheid toe te dekken Aimé Schrauwen, Jong Vld

Schrauwen vindt het bizar dat uitgerekend een juriste als Cathy Berx een avondklok invoert. “Het gaat in tegen de grondwettelijke rechten. Ze is gewoon niet bevoegd. We gaan misschien nog twee jaar last hebben van corona. De economie ziet geweldig af, de mensen lijden onder angst en stress. Weet je wat het ergste is? Dat een avondklok wordt gebruikt als een soort excuus om het falen van de overheid toe te dekken.”

De tien roepen niet op tot anarchie. “Ik vraag de mensen niet om nu ‘s nachts op straat te komen. Was er geen avondklok, dan zou het goed zijn dat iedereen thuisblijft uit verhoogde alertheid voor het virus.”

“Ze maken kans”

Bart De Wever ging even op het protest in. “Die mensen maken een kans als ze op hun grondwettelijke rechten en vrijheden staan. De rechtsgrond in een noodtoestand is in ons land niet voorzien. Landen moeten een kader hebben voor de noodtoestand, zodat je tijdelijk burgerlijke rechten en vrijheden kan opschorten. Daar heb ik altijd voor gepleit, maar men vond dat nooit nodig. En nu haalt ons dat in, want je schort natuurlijk een vrijheid op. Het is geen sympathieke actie, want wij weten dat het sociale leven de geleider van het virus is geweest. Wat doen jonge mensen als je de cafés sluit en hen niet naar huis stuurt? Die boemelen verder. Daarom is die avondklok nodig.”