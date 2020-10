Thuismatch voor Antwerps kunstenaar Eddy Stevens met nieuwe expo: “Over de druk om te voldoen aan hedendaagse waarden” Sander Bral

15u21 0 Antwerpen “Wie naar buiten kijkt, droomt, wie naar binnen kijkt, wordt wakker.” Het is die uitspraak van de bekende Zwitserse filosoof Carl Jung die het werk van Antwerps kunstenaar Eddy Stevens perfect samenvat. Met zijn nieuwe solotentoonstelling ‘Sine Angulus’ in Galerie Van Campen & Rochtus op de Leopoldplaats speelt Stevens momenteel een thuismatch.

Antwerps kunstenaar Eddy Stevens opende zonet zijn nieuwe expo in Galerie Van Campen & Rochtus die nog tot en met 8 november loopt. In ‘Sine Angulus’ presenteert Stevens een dertigtal schilderijen van verschillende reeksen uit zijn oeuvre in combinatie met grote en middelgrote tekeningen op gerecycleerde, oude dragers.

Virtuoos

“Stevens hanteert een virtuoze teken- en schilderstijl wat resulteert in surrealistische portretten die handelen over de druk om te voldoen aan de hedendaagse waarden en normen, het gedrag dat dit uitlokt, zelfreflectie en de impact van ons verleden”, klinkt het bij de galerie. “Heden, verleden en toekomst vloeien door elkaar wat de werken en de personages een zekere tijdloosheid verleent. In een unieke beeldtaal die herinnert aan de traditie van het kunststromingen symbolisme en magisch realisme, schetst Stevens een universeel discours over de gedragingen en gevoelens van ons, de mens.”

Sine Angulus loopt nog tot donderdag 8 november op donderdag en vrijdag tussen 12 en 8 uur en op zaterdag en zondag tussen 14 en 18 uur.