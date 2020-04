Thuislevering groenten en fruit van Antwerpse Groothandel Claessens versneld van start CVDP

02 april 2020

15u00 0 Antwerpen Onder invloed van de strenge coronamaatregelen lanceert de Antwerpse Groothandel Claessens in versneld tempo zijn nieuwe thuisleverdienst voor particuliere klanten. Claessens Home Delivery brengt vanaf nu bijna dagelijks dagverse groenten, fruit en andere producten tot aan de voordeur. Ook na de coronacrisis blijft het mogelijk om vanuit de huiskamer online te bestellen en alles thuis geleverd te krijgen.

Groothandel Claessens kan terugvallen op een rijke historiek en een grote expertise wat groenten en fruit betreft. Op de site aan Kielsbroek 23 in Antwerpen beschikt het bedrijf over een Cash & Carry van 1.500 m² waar meer dan 3.000 verse artikelen verkocht worden. Naast de gekende groenten en fruit zitten daar ook truffels, Aziatische en Japanse groenten en kruiden, alle soorten primeurs, mini-groenten, vergeten groenten en voorgesneden groenten en fruit bij. Groothandel Claessens neemt alles rechtstreeks af van de telers en de importeurs wat in de eerste plaats kwaliteit en versheid garandeert.

Sterke partners

“Particulieren zijn uiteraard welkom in onze Cash & Carry. Maar we speelden al langer met het idee om naar de klanten toe te gaan en hen een extra service te bieden. In het kader van de coronacrisis besloten we meteen een versnelling hoger te schakelen en onze Home Delivery in recordtijd uit te rollen. Met de hulp van enkele sterke partners konden we heel snel een goed functionerende website realiseren”, legt zaakvoerder Tom Claessens uit.

Het bestelplatform voor de horeca Growzer, webontwikkelaar The Cult of Content en ERP-softwareleverancier CCE zetten mee hun schouders onder dit project. Op de nieuwe website van Claessens Home Delivery kunnen klanten vanuit hun luie zetel heel eenvoudig dagverse groenten, fruit, pasta’s en bereide maaltijden bestellen. Van dinsdag tot en met zaterdag wordt alles thuis aan de voordeur geleverd.

Tom Claessens: “Het aantal producten wordt de komende periode week na week verder uitgebreid. Vanaf volgende week zal er ook vis in het assortiment zitten bijvoorbeeld. Claessens Home Delivery is geen tijdelijke actie voor zo lang de coronacrisis duurt. Ook voor nadien is het onze bedoeling om dit als een volwaardige extra dienstverlening aan onze particuliere klanten te blijven aanbieden.”

Meer informatie vind je op de website.