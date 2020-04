Thomas More en UAntwerpen verzamelen coronadagboeken van zorgverleners BJS/BLG

08 april 2020

13u00 0 Antwerpen Onderzoekers van de Thomas More-hogeschool en UAntwerpen gaan dagboeken van mensen uit de zorgsector analyseren om te bekijken hoe we beter kunnen omgaan met de huidige crisis en beter voorbereid zijn op een mogelijke volgende pandemie. Zo hopen ze een beter zicht te krijgen op behoeften en noden van zorgverleners, “zodat wij hen bij een volgende crisissituatie meer kunnen bieden dan applaus”.

De onderzoeksgroep Toegankelijke Zorg van de Thomas More-hogeschool en de Universiteit Antwerpen roepen mensen uit de zorgsector op, hun dagboek te delen. Het kan gaan over een klassiek schriftje, maar ook andere vormen zoals een blog of vlog. De onderzoekers zien dagboeken uit de zorgsector als een belangrijke bron van informatie. Ze willen op de eerste plaats bekijken hoe we nu al beter kunnen omgaan met de huidige crisis. Maar ze willen vooral vooruitkijken.

Als de crisis achter de rug is, worden de dagboeken grondig geanalyseerd om beter voorbereid te zijn op een mogelijke volgende pandemie. De analyse moet leiden tot conclusies en duidelijke adviezen op het vlak van opleiding, omkadering en ondersteuning. De onderzoekers garanderen dat er discreet zal omgesprongen worden met de dagboeken, dat ze in een beveiligde omgeving bewaard zullen worden en anoniem gemaakt worden.