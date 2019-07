Thomas De Gendt komt naar Na-Tourderny-criterium Antwerpen ADA

27 juli 2019

Wout Van Aert moest de publiekstrekker worden voor het Na-Tourderny-criterium Antwerpen maar een zware val tijdens de Tour De France gooide onverwacht roet in het eten. Toch heeft de organisatie een waardig alternatief gevonden met Thomas De Gendt, die een rit won in deze editie van de Ronde van Frankrijk.

Het Na-Tourderny-criterium Antwerpen vindt plaats op en rond de Grote Markt. Voor het eerst zal er ook in koppel gereden worden tijdens een tijdrit en afvalrace. Man en vrouw strijden zij aan zij voor de overwinning. Daarnaast bevestigden ook al Mathieu van der Poel en Sanne Cant. De organisatie tracht bovendien ook nog Laurens De Plus en Caleb Ewan vast te leggen. Maar ook de winnaar van de laatste rit op de Champs-Élysées.