Thomas (21) uit Antwerpen opent drie winkels tijdens coronacrisis: “Mensen willen meer dan ooit lokale ondernemers steunen” Caroline Van de Pol

31 juli 2020

18u35 0 Antwerpen Thomas Nouws (21) opende begin februari in Antwerpen zijn Jacob’s Conceptstore met lokale, handgemaakte producten. Ondanks de coronacrisis draaide de zaak meteen goed. Enkele maanden later breidde Thomas uit met een tweede filiaal in Sint-Niklaas en dit weekend opent er ook een Jacob’s Conceptstore in Mechelen.

De Antwerpse Jacob’s Conceptstore is te vinden in de Hoogstraat 73. De winkel werd vernoemd naar kunstenaar Jacob Jordaens die in dezelfde straat is opgegroeid. Je vindt er creatieve handgemaakte producten van 25 lokale ondernemers, zoals kaarsen met de geur van versgewassen lakens, handgemaakte juwelen, houten onderleggers of lederen notitieboekjes. “Ik wil jonge ondernemers de kans bieden om hun handgemaakte spullen te verkopen in een winkel”, vertelt Thomas. In het Antwerps filiaal doet hij zelf de verkoop en in Sint-Niklaas en Mechelen staan de ondernemers zelf één dag per maand in de winkel.

Thomas studeerde af als muziekleraar maar sloeg een volledig andere weg in. “Drie jaar geleden begon ik met het opzetten van vlinders. Ik verkocht ze op marktjes en conceptstores in Nederland en merkte dat er in Antwerpen nood was aan een gelijkaardig concept.” Thomas bezocht in januari het pand in de Hoogstraat en opende zijn winkel een week later. “Dat is heel toevallig en snel verlopen, want ik was vroeger nooit van plan geweest om ondernemer te worden.”

Avondklok

Enkele weken na de opening van Jacob’s Conceptstore, brak de coronacrisis uit. Ondanks een verplichte sluiting en het verdwijnen van toeristen, bleef de zaak draaien. “Toen ik opstartte, merkte ik al na drie dagen dat het marcheerde. Qua verkoop was februari een groot succes. Tijdens de eerste coronagolf waren er minder bezoekers, maar nog steeds voldoende. Dankzij de coronacrisis willen mensen meer lokale producten kopen om ondernemers te steunen, vandaar dat we kozen om nog twee extra filialen te openen.”

Ook nu er terug verstrengde maatregelen zijn door de tweede coronagolf, blijft Thomas positief. “We hebben nu hooguit 5 klanten per dag in Antwerpen maar de andere steden maken dat helemaal goed. De mensen zijn bang gemaakt door de avondklok en het verbod op funshoppen, maar eigenlijk is er niet zo veel verschil met een week eerder. Het is nu zelfs veiliger in de winkelstraten dan voordien omdat er zo weinig volk is.”