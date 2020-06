Theunisbrug voor de helft klaar: Merksem mag ook uitkijken naar nieuw Duvelsplein aan voet brug PhT

26 juni 2020

19u57 1 Antwerpen Het eerste deel van de nieuwe Gabriël Theunisbrug bij het Sportpaleis is afgewerkt. Het wegverkeer zal er vanaf 8 juli over kunnen. Een dag later volgt de tram. Aan de kant van Merksem wordt van het drukke verkeersknooppunt een nieuwe plek voor rust en sport gemaakt: het Duvelsplein. Dat deelde schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) vrijdag mee.

De bouw van een nieuwe Theunisbrug startte in de lente van vorig jaar. Dat past in de verhoging van alle oudere bruggen over het Albertkanaal. De werkzaamheden zijn nu halfweg. Op 8 juli heeft een fasewissel plaats. Het verkeer hoeft dan niet meer over het oude stuk brug. Die maakt plaats voor het tweede deel van de nieuwe Theunisbrug.

Sport en tuin

In juli beginnen ook de werken voor het nieuwe Duvelsplein op het knooppunt van de Theunisbrug, de Frans de l’Arbrelaan en de Minister Delbekelaan. “We trekken daarvoor 2,8 miljoen euro uit, het Vlaams Gewest investeert mee”, zegt Claude Marinower. “We gaan de wegen compacter maken zodat een sportpleintje én een tuin ontstaan. Zo dragen we bij tot een gezonde waterhuishouding in de wijk. Inspelen op de klimaatverandering is erg belangrijk.”