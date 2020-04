Theehuis op het Kiel blijft ondanks coronamaatregelen klanten ontvangen Sander Bral

07 april 2020

16u35

Bron: Belga 0 Antwerpen De lokale politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een theehuis gesloten op het Kiel omdat er ondanks de maatregelen tegen corona nog steeds volk over de vloer kwam. Vier personen gingen op de vlucht. Twee konden gevat worden en kregen een boete.

Een getuige belde maandagnacht de politie omdat hij vermoedde dat er in het theehuis in de Julius De Geyterstraat klanten aanwezig waren, wat uiteraard niet mag op dit moment. Toen de politie ter plaatse kwam, was de deur van de zaak op slot maar er waren verschillende personen binnen aanwezig.

De politie hield het pand al eventjes in de gaten toen er opeens vier personen naar buiten kwamen. Ze vluchtten meteen weg bij het zien van de politie. Twee van hen konden gevat worden, de uitbater van het theehuis en één van zijn klanten. Ze kregen een boete voor het overtreden van het samenscholingsverbod en voor het open houden van de zaak.