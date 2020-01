The Strangers krijgen ‘Prijs voor de Vrijheid’: “Liedjes over thema’s die centraal staan in onze maatschappelijke discussies” ADA

30 januari 2020

12u09 0 Antwerpen De Antwerpse muziekgroep De Stangers krijgt van de denktank Libera de “Prijs voor de Vrijheid”. Die reikt Libera jaarlijks uit aan wie de “het klassiek-liberalisme en de waarden van een vrije samenleving” uitdraagt.

Vooral in de jaren zeventig kenden De Stangers veel succes. De groep schreef humoristische parodieën in het Antwerpse dialect op de muziek van bekende hits, zoals “In The Navy” van de Village People, “Paloma Blanca” van de George Baker Selection en “Gigi L’Amoroso” van Dalida.

“Veel van hun liedjes, zoals ‘De Gastarbeider’, ‘De Zieke-Kas’, ‘Waar gaade met mijn geld naartoe?’ en ‘Vivan de Vakbond’, betreffen thema’s die centraal staan in onze maatschappelijke discussies”, zegt Libera. “Met bevattelijke teksten, geschreven in de sappige Antwerpse volkstaal, en muzikaal gedragen door gekende populaire melodieën, brengen De Strangers deze thema’s bij de bevolking. De Strangers bezingen in hun liedjes ook de schoonheid en sociale warmte van eigen stad en eigen streek.”

Libera staat voor “een samenleving van kritische en vrije burgers, die gehecht zijn aan hun cultuur, hun tradities en hun instellingen”. Volgens de denktank hebben De Strangers met hun muziek daartoe bijgedragen. “Zij hebben ook, wegens hun weigering tot politieke discriminatie, echt de prijs voor hun vrijheid betaald”, klinkt het voorts. Libera lijkt daarmee te verwijzen naar het optreden dat De Strangers in 1992 gaven op een congres van het Vlaams Blok, waarvoor ze veel kritiek kregen.

De uitreiking van de Prijs voor de Vrijheid vindt plaats op zaterdag 7 maart in de Spiegelzaal van het Paleis op de Meir in Antwerpen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) zal dan de laudatio uitspreken.

Eerdere winnaars van de prijs zijn onder anderen Nederlands politicus Thierry Baudet (2018), Studio 100-oprichters Hans Bourlon en Gert Verhulst (2017), Katoen Natie-baas Fernand Huts (2016) en politicus Jean-Marie Dedecker