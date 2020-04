The Laundry Hunter maakt dankjewel-pakketten voor helden in de frontlinie Annelin Marien

16 april 2020

15u41 0 Antwerpen Hoewel de meesten onder ons momenteel tijd te veel hebben, is het voor onder andere zorgverleners, supermarktmedewerkers of postbodes enorm druk. Sascha Goldstein (25) van wasservice The Laundry Hunter komt daarom tijdens de coronacrisis met dankjewel-pakketten, “want zij verdienen het eens om niet te moeten wassen en strijken.”

Sascha (25) uit Mortsel startte begin dit jaar met zijn eigen ‘wasservice’ The Laundry Hunter. De start-up zorgt ervoor dat de was en strijk bij mensen thuis met een bakfiets wordt opgehaald, en gewassen en gestreken terug wordt bezorgd in Antwerpen, Berchem, Mortsel, Borgerhout en Deurne. Daarvoor werkt The Laundry Hunter samen met wasserijen en droogkuisbedrijven, en voor het transport rekent Sascha op Ovéloo, een Antwerpse start-up die transport met bakfietsen doet.

Mand vuile was

Wie mensen met een essentieel beroep, of gewoonweg vrienden of familie, wil bedanken, kan vanaf nu bij The Laundry Hunter een dankjewel-pakket bestellen. Het dankjewel-pakket kost 25 euro en bestaat uit een voucher die de begunstigde kan inruilen voor een overvolle mand vuile was. Deze wordt bij hem of haar thuis opgehaald en nadien proper en geplooid terug aan huis geleverd.

“Met ons dankjewel-pakket willen we graag ons steentje bijdragen”, aldus Sascha. “Zo kunnen we mensen helpen die het momenteel te druk hebben en zich inzetten voor anderen. Want zij verdienen het om eens niet te moeten wassen en strijken!”

Je kan een dankjewel-pakket kopen op www.thelaundryhunter.com.