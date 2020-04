The Beacon wordt eerste Belgische satellietkantoor van EIT Digital: “Boost voor innovatief Antwerpen” Annelin Marien

07 april 2020

14u09 0 Antwerpen Bedrijvencentrum The Beacon in Antwerpen wordt het eerste Belgische satellietkantoor van de European Institute of Innovation and Technology (EIT) Digital, een Europees kennis- en innovatiebedrijf. Vanuit The Beacon in Antwerpen zal EIT Digital een impuls geven aan hoger onderwijs, innovatie en ondernemerschap.

“De komst van EIT Digital is belangrijk voor een innovatieve stad als Antwerpen”, benadrukt Claude Marinower, schepen voor Economie en Innovatie. "Zeven jaar geleden hebben we een beleidsprogramma voor digitale business opgezet. Ondertussen hebben veel techbedrijven en startups zich hier gevestigd. We hebben geïnvesteerd in locaties zoals The Beacon om de groei van ons ecosysteem met toonaangevende IoT- en AI-bedrijven te stimuleren. Dat EIT Digital zich in Antwerpen komt vestigen, is een echte boost voor onze ambitie om een belangrijke innovatiehub te worden.”

De nieuwe vestiging in The Beacon maakt het voor Belgische ondernemers makkelijker om zich te verbinden met meer dan 280 Europese partners van EIT Digital. “Nieuwe innovatieve producten, startups en onderwijsprogramma’s kunnen zo ondersteund worden voor toegang tot Europese markten en zelfs tot de VS”, zegt Patrick Essers, managing director EIT Digital Benelux. Er komt ook een EIT Digital Academy, een Europees netwerk van universiteiten, die een Master, Doctoral, Professional en Summer School aanbiedt.