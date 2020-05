The Beacon start met proefproject ‘New Work’, een post-corona werkplek Annelin Marien

27 mei 2020

13u53 0 Antwerpen Vandaag lanceert bedrijvencentrum The Beacon het project ‘New Work’: bedrijven die oplossingen hebben om de werkplek gezond, veilig en productief te maken in coronatijden, kunnen hun technologie twee maanden lang proefdraaien in de kantoren van The Beacon. De beste oplossingen worden bekroond met prijzen tot 15.000 euro.

Nu de meeste mensen stilaan terug naar kantoor gaan, wordt het duidelijk dat werken op deze plek niet meer hetzelfde zal zijn als vroeger. Desinfecterende gel, markeringen op de vloer en mondmaskers zijn intussen een bekend beeld. “Maar er is méér nodig om de werkvloer helemaal weerbaar te maken”, aldus Michaël Geelhand de Merxem, Chief Business Officer van The Beacon. “Binnen de technologiegemeenschap van The Beacon zijn er al heel wat oplossingen ontwikkeld om hieraan toe te komen: armbanden om de fysieke afstand te meten, camera’s om mensen te tellen of afstanden te bewaken, of oplossingen om de toegang tot publieke plaatsen te reguleren.”

Innovatieve oplossingen

The Beacon zet nu het project ‘New Work’ op. Bedrijven die een technologie hebben ontwikkeld om de werkplek gezond, veilig en productief te maken, kunnen hun product of dienst uitproberen in een actieve werkomgeving. Het kantoorgebouw op de Sint-Pietersvliet te Antwerpen, waar 30 bedrijven van The Beacon gehuisvest zijn, wordt de proeftuin van dienst. Twee maanden lang zullen bedrijven hun technologie kunnen proefdraaien. De beste toepassingen zullen worden bekroond, met een hoofdprijs van 15.000 euro voor de winnaar.

“Dit project toont waar The Beacon voor staat: samen innovatieve oplossingen creëren voor de stad van de toekomst” zegt Wim De Waele, voorzitter van The Beacon. “Met ‘New Work’ maken we niet enkel de kantoren van The Beacon weerbaar, maar leggen we een fundament dat nog vele andere toepassingen zal kennen.”

Bedrijven die willen deelnemen aan dit project kunnen zich tot 12 juni inschrijven via de website http://www.thebeacon.eu/newwork.