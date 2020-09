Thais restaurant JanYa start Spicy Challenge: wie superpikant gerecht aandurft, krijgt drankje gratis Annelin Marien

22 september 2020

22u16 2 Antwerpen Liefhebbers van pikant eten, opgelet! Jan en Yaya van Thais restaurant JanYa lanceerden de Spicy Challenge: wie erin slaagt een extreem pikant gerecht binnen te spelen, krijgt een gratis drankje aangeboden. “We krijgen regelmatig klanten over de vloer die de originele Thaise keuken willen proeven, maar toch de handdoek in de ring moeten gooien”, lachen Jan en Yaya. “Dat inspireerde ons tot de Spicy Challenge.”

Jan en zijn vrouw Yaya openden in 2018 hun Thais restaurant JanYa. Yaya is zelf afkomstig uit de Thaise provincie Isaan, waar de keuken erom bekend staat zéér pikant te zijn. “Yaya kookt authentieke gerechten uit Isaan, en die zijn nóg pittiger dan bijvoorbeeld gerechten uit Bangkok of andere Thaise steden”, vertelt Jan. “Wanneer je het over Thais eten hebt, denken mensen vaak aan een potje groene curry met kip, maar de Thaise keuken is erg divers. Natuurlijk is er bij ons voor ieder wat wils en kan je ook milde gerechten op onze menukaart vinden, maar wie van pittig, uitdagend eten houdt en het aandurft, kan ook naar een van onze authentieke keuzes uit Isaan vragen.”

Thaise kaart

Tot en met 1 december verbinden Jan en Yaya daar een ludieke actie aan: wie erin slaagt om een écht Thais gerecht uit Isaan binnen te spelen, krijgt zijn of haar drankje gratis. Bovendien mag één iemand die je zelf meeneemt ook gratis drinken, zolang hij of zij ook een hoofdgerecht – pikant of niet – uitkiest om zelf te degusteren. “We krijgen regelmatig klanten over de vloer die de originele Thaise keuken willen proeven: sommigen kunnen dat aan, anderen moeten toch de handdoek in de ring gooien”, lachen Jan en Yaya. “Dat inspireerde ons tot de Spicy Challenge: we willen onze klanten letterlijk en figuurlijk prikkelen om eens iets nieuws te proberen.”

Klanten die voor een verrassing willen gaan, kunnen daarbij de Nederlandstalige kaart even links laten liggen en van de Thaise menukaart kiezen. Daar staan immers enkele keuzes op die je in het Nederlands niet kunt terugvinden. “Voor wie een extra uitdaging wil", aldus Jan en Yaya.