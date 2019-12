Tewerkstellingsproject ‘Hospitality Heroes’ activeert 28 nieuwkomers naar knelpuntberoepen in Antwerpse horeca AMK

18 december 2019

14u39 0 Antwerpen Vandaag ontvingen 28 anderstalige nieuwkomers hun attest als afwasser, keuken- of zaalmedewerker, of kamerjongen of -meisje, na de opleiding ‘Hospitality Heroes’. Verschillende cursisten hebben al een job, de anderen worden nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan. Het project is een van de initiatieven die financiële steun krijgen van de stad Antwerpen om anderstalige nieuwkomers versneld op de arbeidsmarkt te krijgen.

Deze zomer ging ‘Hospitality Heroes’ van start, een tewerkstellingsproject voor anderstalige nieuwkomers die aan de slag willen in de horecasector. Na een intakegesprek mochten 31 kandidaten starten. Ze kregen een geïntegreerd leer- en begeleidingstraject, dat naargelang het gekozen knelpuntberoep 1 tot 4 maanden duurde. Voor vier knelpuntberoepen werden opleidingstrajecten op maat uitgewerkt: afwasser, keuken- of zaalmedewerker, of kamerjongen of -meisje. In het traject lag de focus op vaktechnische competenties, Nederlands en algemene competenties die gevraagd worden op de werkvloer. Aansluitend volgde een stage bij een van de dertig Antwerpse horecabedrijven die meewerkten aan dit project.

Diploma

Vandaag, woensdag 18 december, ontvingen 28 cursisten tijdens een plechtigheid in het Hilton een attest omdat ze het opleidingstraject succesvol hebben afgerond. Verschillende cursisten kregen al een contract bij de werkgever waar ze stage liepen. Zij krijgen tijdens de eerste maanden van die tewerkstelling nazorg in de vorm van persoonlijke begeleiding. Andere deelnemers worden nu begeleid om zo snel mogelijk in de sector aan het werk te gaan.

Claude Marinower, schepen voor Werk en Economie: “Nieuwkomers vinden in België moeilijker werk dan in andere Europese landen. Een intensief begeleidingstraject blijkt de beste manier om hen sneller aan een job te helpen. Het succes ervan zit in de samenwerking met verschillende partnerorganisaties en werkgevers. De stad Antwerpen zal de komende jaren blijven investeren in samenwerkingsmodellen om de werkloosheidscijfers te verbeteren.”