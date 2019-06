Tewaterlating urnes in Schelde opnieuw mogelijk op tijdelijke locatie

ADA

03 juni 2019

17u55 4 Antwerpen Het is opnieuw mogelijk om asurnen in de Schelde neer te laten. De site voor het te water laten van asurnen in de Schelde aan het Loodswezen moest begin dit jaar verhuizen. De tijdelijke nieuwe locatie aan de De Gerlachekaai ter hoogte van de Lakenstraat is intussen in gebruik.

Sinds mei 2017 is het toegelaten om asbezorgingen te verrichten in de Schelde. De stad opende hiervoor in november van dat jaar in primeur de site ‘Memento Scaldis - Afscheid aan de Schelde’ ter hoogte van het Loodswezen. Met 81 reserveringen sinds de start of gemiddeld 6 reserveringen per maand bleek dat er veel vraag was naar deze manier van afscheid nemen. De site moest echter in januari van dit jaar sluiten doordat NV De Vlaamse Waterweg er vervroegd startte met stabiliteitswerken aan de kademuur, in het kader van de heraanleg van de Scheldekaaien.

Er werd daarom een nieuwe locatie gevonden meer stroomafwaarts, aan de De Gerlachekaai ter hoogte van de Lakenstraat. De volledige installatie met kantelsysteem werd ontmanteld en in zijn geheel naar daar gebracht, en is nu in gebruik.

Scheepsbel

Verder bestaat de nieuwe site uit een terras met hekwerk en zitbanken. In het midden staat een meerpaal om de biologisch afbreekbare urne op te leggen tijdens het afscheidsmoment. Een scheepsbel zorgt voor de verdere inkleding ervan. In het hekwerk zit een eenvoudig kantelsysteem waarmee de nabestaanden de urne in de Schelde laten kantelen.

Op lange termijn bekijkt de stad een definitieve en meer geïntegreerde locatie voor het te water laten van de asurnen.