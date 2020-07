Testen in heel apart decor: groepspraktijk Geneeskunde voor het Volk werkt in Sint-Rochuskerk Philippe Truyts

27 juli 2020

20u16 1 Antwerpen Het is een dagelijkse race die de verplegers van Geneeskunde voor het Volk in Deurne lopen. De locatie is bijzonder: de coronatesten worden afgenomen in de kapel van de Sint-Rochuskerk. “We zitten nu al op een niveau van 45 testen per dag, zegt dr. Bart Ostyn van de groepspraktijk.

Geneeskunde voor het Volk stond na de piek van de eerste virusgolf in het voorjaar voor een dilemma. Ostyn: “We zochten naast onze groepspraktijk De Bres een bijkomende plek. Anders hadden we moeten kiezen tussen onze patiënten mét en zonder corona. We hebben de pastoor van de Sint-Rochuskerk aangesproken en die vond het goed. In de kapel achter het altaar was er plaats voor een onderzoekstafel en alle nodige materiaal om veilig te testen.”

Contactopsporing

De Bres startte in de kerk in mei. “In het begin schommelde het aantal testen tussen 2 tot 10 per dag”, vertelt Ostyn. “Slechts één procent van de testen bleek positief. Maar sinds eind juni hebben steeds meer patiënten zich aangemeld. We zijn de contactopsporing gaan opvoeren. Testte iemand uit een familie positief, dan nodigden we iedereen binnen die familie uit.”

Ook in sacristie

Volgens de arts is het aantal mensen dat naar de kapel komt voor een test meer dan verdubbeld. “Op een week tijd zijn we van 20 naar 45 mensen per dag gegaan. We gaan daarom niet enkel ’s namiddags, maar ook in de voormiddag testen, behalve als er een begrafenis is. We nemen er wellicht ook de sacristie bij.”

De afgelopen week hebben 22 patiënten positief getest op het virus, zo geeft dr. Bart Ostyn nog mee. “Maar je moet wel opletten als je vergelijkt met maart. Toen werden veel minder mensen getest.”