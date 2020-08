Testdorp ‘TestCovid’ opent donderdag de deuren op Spoor Oost ADA

04 augustus 2020

17u43

Bron: Belga 1 Antwerpen Op Spoor Oost opent donderdagvoormiddag het Op Spoor Oost opent donderdagvoormiddag het testdorp ‘TestCovid’, een locatie waar inwoners van de stad Antwerpen zich kunnen laten testen op het coronavirus. Woensdag worden er proefdoorlopen georganiseerd.

Het testdorp op Spoor Oost in Borgerhout is bedoeld voor Antwerpenaren die zich willen laten testen, maar geen symptomen vertonen. Wie zich wil laten testen, moet zich eerst registreren op een website.

In eerste instantie zullen er zo’n 500 testen per dag afgenomen worden. Dat aantal kan opgeschaald worden tot 4.000. De testen worden verwerkt door een nieuw lab van de UAntwerpen onder leiding van professor Herman Goossens. Woensdag is er een volledige “dry run” van de teststraten, waarlangs men met de wagen of de fiets moet passeren. Tijdens die proefdoorlopen wordt nog niet effectief getest.